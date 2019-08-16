فيديو.. يا أخوانا هشام قم يا عبدالحي ..ياهو ذاتو هشكو الأتسجن وطلع بعد سقوط البشير

يا أخوانا ياهو ذاتو هشكو قم يا عبدالحي ..ياهو ذاتو هشكو الأتسجن وطلع بعد سقوط البشير ..
الراجل طلع قال ليكم معلومات بيفتكر أنها أمانة في رقبتو .. من أفادات أفراد داخل تجمع المهنيين.. أنت بعد داك عندك القرائن و المواقف .. عايز تصدق صدق .. عايز أفادتو دي تكون لفت نظر بالنسبة ليك و تبدأ تبحث عن الحقيقة كويس .. عايز تفضل تعبد الصنم و تخون هشام .. براحتك ..
رغم كل شئ .. و رغم أتضاح الصورة للجميع .. و رغم بروز ذات الأحزاب القديمة بذات منطقها الأعوج و بذات القيادات الديناصورية .. رغم الأتفاقات المدسوسة .. و الأشاعات المدروسة .. و صراعات المحاصصة .. ما زال هنالك سوداني بلا عقل و لا منطق .. يقول لك أن تجمع المهنيين يمثله و أنها مؤامرة ضد الأصم .. كم لبثنا ؟
يقول حكماء أهلنا بيشوف “القلب” .. و يقول المتصوفة البصر دون البصيرة ..
تحياتي ليكم يا أصدقاء ..
معركتنا هذه المرة الا نسمح لما يسمى بالدجاج الألكتروني للأحزاب بتخوين هشام .. ليس لأن هشام صديق أو معرفة ..الخ .. بل لأن هشام كشف حقائق يحتاجها الشعب السوداني في هذا التوقيت .. حقائق عن خداع ممنهج و متعمد و تضليل للرأي العام ..
أول خطوة في أي تغيير يمكن أن يحدث في هذه البلد يعتمد على معركة الأعلام مع دجاج قحت و قواديها .. أنتصاركم في معركة الأعلام يعني خطوة في طريق تكشف مزيد من الحقائق .. الناس ما عادت تعرف شيئآ منذ أبريل .. علينا أن نغير هذا الوضع ..
بقلم
عبد الرحمن عمسيب
محاولة سيطرة أفراد على التجمع
Geplaatst door Hash Ko op Donderdag 15 augustus 2019