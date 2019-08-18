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2019/08/18

2019/08/18


عثمان ذو النون: أن تموت مظلوما .. خير من أن تعيش ظالما



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أن تموت مظلوما .. خير من أن تعيش ظالما
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يكفي أن الله يعلم صدقنا من الكذب
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قدمنا ما نستطيع من اول ايام الثورة … فإن كان خيرا فهو واجب الوطن … وان كان تقصيرا … فللوطن العتبي
..
لم تؤلمنا الحملات المنظمة التي أثرت علي الالاف بقدر الألم من الخوف علي مستقبل الحريات … وقبول الاخر والديمقراطية

خوفنا من نظام استبدادي اخر … لا يسمع سوي صوته ولا يؤمن بغير رأيه …. كفرعون الذي قال .. وما أريكم الا ما أري
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انتهت معركة تغيير السلطة الحاكمة … وستستمر معركتنا من أجل تغيير الواقع الذي خلفته … والعقول التي خربت … والنفوس التي مرضت …
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البناء .. هو التحدي الأعظم … والمطالب هي الغاية الأسمي
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حدنا في الثورة .. الدستور الدائم المحمي .. الموضوع بواسطة مجلس تشريعي منتخب
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وفي السلطة .. دولة مؤسسات .. مفصووووووووووولة السلطات … مفصووووووولة السلطات .. محمية الدستور
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ابقوا طيبين ….

عثمان ذو النون

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