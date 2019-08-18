الأصم يريد معاداة المحور الخليجي المصري اللي فيه أكثر من 5 مليون سوداني بيصرفوا على ملايين الأسر في السودان

الواحد يأكل من قمحهم ويركب مواصلات بجازهم و يكوس للأغتراب عندهم “كواسة ” .. و يجي يقول ليك العرب ما عارف ليك شنو ويشتمهم و ننفتح على أفريقيا ..الخ .. أنفتح على أفريقيا لكن ياهو كلو زي أبي أحمد ده يجي يأكل فول “حاجات” وحلاوة و يتصور ويمشي .
الأصم عايز يعادي المحور الخليجي المصري اللي فيهو أكثر من 5 مليون سوداني عايشين في بلدانو .. بيصرفوا على ملايين الأسر لمواجهة موجات الغلاء غير المسبوقة .. و بيمثلوا مصدر للعملة الصعبة في بلد مستهلكة ما بتنتج أي شئ .. و بتستورد حتى “السفنجات” و “فرش الأسنان” .. يعني العملة الصعبة هي كل شئ بالنسبة لها ..
المهم الأصم عايز يعاديهم عداء ساكت بلا أستراتيجية لأنو ساطع الحاج مشى جاب ليهو 6 مليون دولار من قطر في شنطة لدعم “الفوضى” ..
الناس تراجع نفسها و تصريحاتها و تشوف أثر التصريحات على مصالح السودان شنو .. ما ممكن تعادي دول لما ترامب يكون عايز تمويل لمشاريع حتوفر فرص عمل للأمريكان عشان ينتخبوه بيجيهم ..
البلد دي قاطعة قمح .. و بعد كم يوم حتقطع وقود .. و عملتها هشة لدرجة أنو الطلب على 500 الف دولار في يوم ممكن يرفع الدولار عشرين جنيه .. و محتاجة للمعونات و السند ..
أبي أحمد العامل فيها قائد أفريقي ده .. ماكل شارب نايم على حس مليار دولار أودعتها الأمارات في البنك المركزي الأثيوبي .. و هي اللي رعت أتفاق أبي أحمد _أفورقي اللي أنهى القطيعة بين البلدين ..
عقلك في راسك تعرف خلاصك .. كل مرة جايبين لينا يا شفع أعمار يا شفع عقول .. تهديد مصالح السودان الأستراتيجية خط أحمر ..
عبد الرحمن عمسيب