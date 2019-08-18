رفيدة ياسين: ‏اختيار السيدة عائشة موسى من قبل قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي صادف أهله

اختيار السيدة الفاضلة عائشة موسى من قبل قوى الحرية والتغيير للمجلس السيادي صادف أهله،فهي معيار لكفاءة الكنداكات المناضلات ونموذج فريد للعطاء اللامحدود دون ضجيج أو البحث عن مكاسب ذاتية.
تقدمت صفوف المظاهرات منذ بداياتها وتعد من رائدات الحركة النسوية في السودان.
خريجة معهد المعلمات،دبلوم عالي جامعة ليدز 1968 وماجستير تدريس اللغة الانجليزية جامعة مانشستر 1987.
بروف عائشة موسى السعيد عثمان من مواليد الاييض ابنة الشيخ موسى السعيد عثمان مفتش عام تعليم كردفان سابقا و ابنة عم المقدم الشهيد حسن حسين عثمان وزوجة الدكتور الشاعر محمد عبد الحي تلقت تعليمها بجامعة الخرطوم و بريطانيا.
عملت السيدة عائشة استاذة وكبير موجهي اللغة الإنجليزية ومديرة التأهيل التربوي ثم استاذة بجامعة الملك سعود.
جدها القاضي عربي قاضي قضاة كردفان في زمن المهدية.
لها من الأبناء المهندس وضاح و الدكتورة شيراز و معتز و ريل اللذين اكملا تعليمهما في بريطانيا .
السيدة عائشة هي كاتبة وإمرأة مناضلة و مترجمة و ناشطة في العديد من منظمات المجتمع المدني وكان والدها رحمه الله من كبار قادة الاتحاديين في البلاد.
رفيدة ياسين