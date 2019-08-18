مناوي من حيث لا يحتسب جرم نفسه جنائيآ وأخلاقيآ وسياسيآ، وكل الحركات المتمردة

المضحك المبكي أن مناوي في حواره الأخير أعترف بأنهم سبب في تردي الأوضاع الاقتصادية .. صرح الرجل بأن حربهم مع النظام كانت سببآ في أنهاكه وفرض العقوبات عليه وأنتشار صفوف الخبز والوقود في كل مكان ..
مناوي أراد نسب الفضل الى الحركات المتمردة في أسقاط النظام تراكميآ .. لأن أثبات هذه الأفضلية سيمنحها موقفآ تفاوضيآ قويآ .. ولكنه ومن حيث لا يحتسب جرم نفسه جنائيآ وأخلاقيآ وسياسيآ ، وكل الحركات المتمردة بالتأكيد، وحملها المسؤولية مناصفة مع الانقاذ في المعاناة التي يعيشها أنسان دارفور خصوصآ والشعب السوداني عمومآ ..
ليت اليافعين الذين يتظاهرون ويشتمون ويلعنون .. يقرؤون ما بين السطور .. على الأقل كان الضجيج ليكون أقل بكثير مما هو عليه .. وربما كان بأمكاننا أن ندير حوارآ مفيدآ يصب في مصلحة الناس ..
عبد الرحمن عمسيب