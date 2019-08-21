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2019/08/21

2019/08/21


قوى إعلان الحرية والتغيير: ترك أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى مجلس السيادة



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ملخص ما جرى يوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠١٩م:-

أولا:

تم الاتفاق على أعضاء مجلس السيادة
كما تم اصدار مرسوما دستوريا بواسطة رئيس المجلس العسكري البرهان باعتماده:

ثانيا: أعضاء مجلس سيادة الفترة الانتقالية هم :-

١- الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان- رئيسا
٢- محمد حمدان دقلو “حميدتي”،
٣- ياسر عبدالرحمن العطا.
٤- شمس الدين الكباشي.
٥- إبراهيم جابر.
٦- د. عائشة موسى.
٧- د. حسن شيخ إدريس.
٨- د. صديق تاور.
٩- محمد الفكي سليمان.
١٠- محمد الحسن التعايشي.
١١- رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

ثالثا: اجراءات أداء القسم:

⚀ رئيس المجلس السيادي سيؤدي القسم أمام رئيس القضاء في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الاربعاء.

⚁ يؤدي بقية أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء في تمام الواحدة من ظهر “الأربعاء”.

⚂ رئيس الوزراء سيؤدي القسم أيضاً أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء في تمام التاسعة من مساء “الأربعاء.

رابعا:-

⚛ ترك أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى مجلس السيادة.

قوى إعلان الحرية والتغيير

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