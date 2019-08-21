قوى إعلان الحرية والتغيير: ترك أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى مجلس السيادة

ملخص ما جرى يوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠١٩م:-
أولا:
تم الاتفاق على أعضاء مجلس السيادة
كما تم اصدار مرسوما دستوريا بواسطة رئيس المجلس العسكري البرهان باعتماده:
ثانيا: أعضاء مجلس سيادة الفترة الانتقالية هم :-
١- الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان- رئيسا
٢- محمد حمدان دقلو “حميدتي”،
٣- ياسر عبدالرحمن العطا.
٤- شمس الدين الكباشي.
٥- إبراهيم جابر.
٦- د. عائشة موسى.
٧- د. حسن شيخ إدريس.
٨- د. صديق تاور.
٩- محمد الفكي سليمان.
١٠- محمد الحسن التعايشي.
١١- رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.
ثالثا: اجراءات أداء القسم:
⚀ رئيس المجلس السيادي سيؤدي القسم أمام رئيس القضاء في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الاربعاء.
⚁ يؤدي بقية أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء في تمام الواحدة من ظهر “الأربعاء”.
⚂ رئيس الوزراء سيؤدي القسم أيضاً أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء في تمام التاسعة من مساء “الأربعاء.
رابعا:-
⚛ ترك أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى مجلس السيادة.
قوى إعلان الحرية والتغيير