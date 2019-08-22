إثنان من أبناء خالات في فاصل من المبارزة بالسلاح الأبيض يطعنان بعضهما حتى الموت

شهدت منطقة ديوم بحري غرب ميدان عقرب حادث قتل بشع راح ضحيته إثنان من أبناء خالات بعد فاصل من مبارزة بالسلاح الأبيض بينهما إنتهت بمصرعهما الإثنين .
وقد شوهد القتيلان خارج المنزل الذي يقيمان به وهم مضرجان بالدماء وهم مازالا يمسكان بأدوات الجريمة … لم يتسنى الحصول على سبب المشكلة لاسيما وأن القتيلين قد فارقا الحياة .
وقال أحد أقرباء القتلى والذي يمت إليهم بصلة قرابة متينة حيث أفاد بأن القتيلين أبناء خالات وينتميان الى قرية بانت ريفي رفاعة … مشيراً الى أن الأجواء في المنزل قبل ليلة الحادثة لم تكن تشير الى مايعكر صفو العلاقة بين القتيلين اللذان لم تتجاوز أعمارهما العقد الثاني .
مسرح الحادث كان حضوراً لإتخاذ الإجراءات الرسمية في مثل هذه الحالات وسط حضور مكثف من سكان الحي الذين أصابهم الذهول من هول الفاجعة بحسب صحيفة الدار .
الجدير بالذكر أن القتيلان يعملان في مجال تجارة الأحذية ونمسك عن الخوض بأسباب الحادث.
الخرطوم ( كوش نيوز )