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جرائم وحوادث

2019/08/22

2019/08/22


إثنان من أبناء خالات في فاصل من المبارزة بالسلاح الأبيض يطعنان بعضهما حتى الموت


جريمة - قتل - اصابة

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شهدت منطقة ديوم بحري غرب ميدان عقرب حادث قتل بشع راح ضحيته إثنان من أبناء خالات بعد فاصل من مبارزة بالسلاح الأبيض بينهما إنتهت بمصرعهما الإثنين .

وقد شوهد القتيلان خارج المنزل الذي يقيمان به وهم مضرجان بالدماء وهم مازالا يمسكان بأدوات الجريمة … لم يتسنى الحصول على سبب المشكلة لاسيما وأن القتيلين قد فارقا الحياة .

وقال أحد أقرباء القتلى والذي يمت إليهم بصلة قرابة متينة حيث أفاد بأن القتيلين أبناء خالات وينتميان الى قرية بانت ريفي رفاعة … مشيراً الى أن الأجواء في المنزل قبل ليلة الحادثة لم تكن تشير الى مايعكر صفو العلاقة بين القتيلين اللذان لم تتجاوز أعمارهما العقد الثاني .

مسرح الحادث كان حضوراً لإتخاذ الإجراءات الرسمية في مثل هذه الحالات وسط حضور مكثف من سكان الحي الذين أصابهم الذهول من هول الفاجعة بحسب صحيفة الدار .

الجدير بالذكر أن القتيلان يعملان في مجال تجارة الأحذية ونمسك عن الخوض بأسباب الحادث.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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