(الأرصاد): توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف بععد من الولايات مساء اليوم

توقعت وحدة الإنذار المبكر، بهيئة الأرصاد الجوية، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة مساء اليوم (الخميس)، في أجزاء من ولايات القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى.
ومن المتوقع أن تتسبب الأمطار في حدوث جريان عال في الأودية والخيران التي أحدثت أضراراً بالغة اليوميين الماضيين في عدد من المدن والقرى ، وأدت إلى مقتل نحو 54 شخصاً ومائة جريح وانهيار آلاف المنازل ونفوق قطعان من الماشية.
وناشدت وحدة الإنذار المبكر، مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة والقاطنين بالقرب من مجاري المياه والنيل توخي الحيطة واتخاذ التدابير اللازمة .
الصيحة