الأرصاد: أمطار متوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس و موقف الأمطار المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة بالبلاد هطول امطار على عدد من ولايات البلاد بعد ظهيرة اليوم و تقسم على النحو التالي:
أمطار متوسطة في كل من ولاية النيل الازرق، شمال كردفان وشمال وغرب دارفور ، القضارف والنيل الأبيض.كما توقعت الوحدة أمطارا خفيفة جنوب البحر الاحمر، الشمالية، الخرطوم، الجزيرة، القضارف وسنار.
وأشار التقرير إلى أن الفاصل المداري يمر شمال كسلا وأبو حمد، دنقلا، وشمال الولايات الغربية متوقعا أن يتراجع عن موقعه الحالي ناحية الشمال الشرقي خلال الـ24 ساعة القادمة.
السودانى