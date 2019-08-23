القحتاويون الرافضة الجدد !!
لقد ظل الرافضة يعيشون على مظلومية الحسين ويعملون على استئصال السنة والقحتاويون اليوم هم الرافضة الجدد يعيشون على مظلومية الإنقاذ ويسعون لاستئصال الإسلاميين وكما فشل المشروع الأول سيفشل المشروع الثاني لأن أي قراءات تعتمد على تجييش العاطفة فقط ولا تقوم على أسس موضوعية لا تستطيع أن تنتج واقعا حقيقيا وسيفيق الحالمون بالصدمة الكبرى عندما يعلن الفوز الكاسح للإسلاميين في الإنتخابات القادمة إن قامت حرة ونزيهة فحسابات اللستك غير حسابات الصندوق !!
#إسلامي_وافتخر
د.محمد علي الجزولي
رئيس حزب دولة القانون والتنمية
سيفيق الحالمون بالصدمة الكبرى عندما يعلن الفوز الكاسح للإسلاميين في الإنتخابات القادمة
القحتاويون الرافضة الجدد !!