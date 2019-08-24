عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى فضيلة الشيخ السيد عرفة، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز- يقول: “ما حكم من حلف بالطلاق وهو غير متزوج؟”.
فأجاب عرفة قائلًا: ان الطلاق ليس حلفانا، مستشهدا في ذلك بقول النبي ـ صلي الله عليه وسلم” من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت”.
وأوضح عضو لجنة الفتوى الإلكترونية في البث المباشر لمصراوي، أن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا حلف كان يقسم بالله وأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان لم يقسم في أي شيء.
وأضاف أمين الفتوى بالمركز أنه لا يجوز الحلفان بالطلاق لان الطلاق ليس حلفانا، منوها بأن الزواج آية من آيات ربنا ـ سبحانه وتعالى ـ وان الطلاق حل لهذه الآية.
واستشهد في ذلك بقول الله تعالى {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}..[البقره:213].
مصراوي