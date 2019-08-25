سعر الوقود في السودان أرخص من بلد نفطية مثل الأمارات الرابع عالميآ في التصدير بل وحتى السعودية الأول عالميآ في التصدير

يقول ليك مافي دعم .. وسعر الخبز في السودان من أقل الأسعار عالميآ .. سعر الدقيق في السودان مقارنة مع السوق العالمي شبه مجان ..
سعر الوقود في السودان أرخص من بلد نفطية يقوم أقتصادها على النفط مثل الأمارات” الرابع عالميآ في التصدير” بل وحتى السعودية ” الأول عالميآ في التصدير ” .. جالون البنزين في السودان ب 21 جنيه .. ما يعادل 1.20 درهم ..
أنا بشتري لتر الموية في الأمارات بدرهم ونصف .. يعني الموية ما مكملة جالون أغلى من جالون بنزين في السودان ..
يقول ليك ما داير أشحد و مادايرين أعانات لكن داير لي 8 مليار .. ال 8 مليار بدون شحدة بتجي كقرض .. القرض بيستوجب جدولة ديون و أعادة هيكلة أقتصاد ..
أعادة هيكلة الأقتصاد .. تعني مزيد من رفع الدعم .. و أكمال ما بدأه الركابي ومعتز موسى .. الخ
المؤسف أن حمدوك يريد تجريب ما تم تدريبه طوال فترة عمله كموظف تنفيذي أممي لفعله .. تطبيق الخطة الموضوعة بحذافيرها .. وسيفشل لا ريب .. ليس لأننا نتمنى له الفشل أو غير ذلك .. بل لأن الظروف الموضوعية لفشل حمدوك قائمة تترقب ..
في تكلفة مبدئية وصناديق مالية ضخمة لازم تقيف معاك لمن تقرر تصرح ليك تصريح أنك ما عايز تصدر خام .. عمر البشير ذاتو كان عايز يصدر خام .. ما هو كل مؤتمر بتعملو الأنقاذ كان بيقول كده .. وحاولوا حقيقة أنهم يشقوا طريق نهوض مخالف لطريق الصندوق .. والقروض ..الخ
لكن الواقع مختلف .. البشير لجأ لأقتصاد اليوم باليوم لأنو كل مشاريع أعادة هيكلة الأقتصاد بدون أغراق الطبقة الوسطى في فقر مدقع .. كانت مستحيلة بدون السند الأنا ذكرتو ..
صدمة رفع الدعم دي بتسبب أنكماش شديد في السوق وكساد غير مسبوق و أنفلات رهيب في معدلات التضخم .. الحاجة دي بدون أحتياطي نقد أجنبي كبير .. بتعني أنك عادي جدآ تلحق “زيمبابوي ” ..
أنا ما بقول أنو السوق الحر شر مطلق .. في النهاية العالم الليلة بيتكلم عن كيف نعيد طرح سؤال السوق بدون أن نغرق المجتمعات في فوائد الديون والفواتير التى لا يمكن تحملها .. كيف ممكن نحمي المجتمعات من الأنهيار في ظل التفاوت في الدخول الرهيب البيتمدد يوميآ .. أو كيف يمكن للأنسان أن يكف عن تعريف نفسو كشغيل تزداد ساعات عمله بأطراد .. الى أنسان يجد متسع من الوقت للتفكير في ذاته و مجتمعه ومآله ..الخ
حمدوك بيبيع للناس في الوهم .. و واضح لي جدآ أنو منفوخ .. و النفخة دي عامياهو من الحقيقة ..
عبد الرحمن عمسيب