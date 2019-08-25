العام الدراسي خط أحمر على الجميع أن يقاتل لحمايته

قرار تجميد العام الدراسي ليس له أساس من الصحة، مصدر بالوزارة نفى لي صحة الخبر المتداول، سونا ليس لها علم، ولا أعرف من الذي لديه مصلحة في اهدار عام كامل من العمر الذي يمضي إلى نفاد، الجامعات والمدارس دفعت فاتورة الصراع على السُلطة، كانوا ضحايا الحكومة والمعارضة معاً، أغلقت الانقاذ سوح التعليم لتجفيف المظاهرات، وحولتهم قوى التغيير إلى لجان أحياء، الأبناء في البيوت تحولوا إلى عبء أسري، مصيرهم معلق على حبل الانتهازية السياسية، بعد ان استعمرتهم الفاقة.
تعيين وزير للتربية والتعليم أولوية قصوى، والعام الدراسي خط أحمر، على الجميع أن يقاتل لحمايته .
عزمي عبد الرازق