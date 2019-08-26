عمسيب: السودانيين في مخيالهم الجمعي ينظروا للدولة كغنيمة وفرصة للاثراء

كزول أنتهازي .. فرصة أنك توصل للسلطة من مقعد المعارضة في زمن الأنقاذ أكبر بكتير من فرص أنك تصل ليها وأنت عضو مؤتمر وطني عديل ..
يعني لما تعاين لقرنق و حميدتي و مناوي و سلفاكير و عرمان و لام كول و عبدالرحمن الصادق و زوج تسابيح و حسن أسماعيل و مؤخرآ السنوسي .. الخ بتلقاهم وصلو للمقاعد عبر المعارضة .. لمن تكون موالي ياهو بدوك “الساهلة ” معتمد .. رئيس لجنة شعبية .. عضو أتحاد كرة قدم ..الخ .. لكن لمن تعارض بتجي نائب رئيس ، كبير مساعدين .. ممكن زي سلفاكير يدوك دولة تشيلها معاك البيت ..الخ
ده بودينا لحاجتين ..
الأولى أنو السودانيين ديل في مخيالهم الجمعي بعاينوا للدولة دي كغنيمة ، كفرصة للأثراء ، كساعة في غرفة كنوز .. الخ
الثانية أنو الأنقاذ دي لأنها جات بأنقلاب أو بتحالف مدنيين و عساكر زي بتاع الليلة ده .. ظلت تكوس عن الشرعية بأتفاقيات و معاهدات و طرق صوفية و جهاد ..الخ .. البشير ده لحدي يوم أنقلبوا عليه كان لسه بكوس على الشرعية دي .. عشان كده بقول ليكم أنتخابات .. و حمدوك ده بلا توافق تعقبو أنتخابات عاجلة .. فاقد للشرعية .. كان قمتو كان قعدتو ..
المهم .. هسي الواحد بعد دراسة مستفيضة لقى أنو عمل ب 100 الف دولار في فيسبوك ممكن يجب ليك 6 أنفينتي .. عمل بمليون دولار في فيسبوك بجيبك رئيس دولة بالصندوق ..
عبد الرحمن عمسيب