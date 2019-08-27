ترشيح مدني عباس وزير رئاسة مجلس الوزراء الهدف منه تجسير المسافة بين قيادة الثورة وحكومتها

تعارض المصالح
هو ببساطة فى الفقه السياسى أن يكون لدى الشخص مصلحة شخصية مباشرة فى العمل المكلف به لصالح الجماعة. مثلا فى التفاوض مع المجلس العسكري السابق أن يكون لدى المفاوض مصلحة شخصية مباشرة من نتيجة المفاوضات، وأن تكون هذه المصلحة معلومة ومحددة ومعينة قبل او أثناء التفاوض، أما كل مصلحة تنشأ بعد نهاية التفاوض لا علاقة لها بتعارض المصالح و لا ينطبق عليها هذا التكييف.
ظل مدني عباس عضوا فاعلا فى قيادة الحرية و التغيير و عضوا بفريق التفاوض فى وقت لم يكن هو شخصيا مرشحا لاى وظيفة سواء فى مجلس السيادة او مجلس الوزراء، وادى عمله بكفاءة والتزام داخل قاعات التفاوض، الإجتماعات، الندوات و فى الاعلام متحدثا باسم التنسيقية.
ترشيح السيد مدني عباس لوظيفة وزير رئاسة مجلس الوزراء الهدف منه تجسير المسافة بين قيادة الثورة وحكومة الثورة ، و مساعدة رئيس الوزراء على الاشراف و المتابعة وهى وظيفة تتطلب مواصفات تنطبق على مدني عباس بصفته واحدا من العارفين بدهاليز الحقل السياسى و باروقة الحرية والتغيير و بما يملكه من قدرات إدارية فى المتابعة و التنسيق .
محمد حسن عربي