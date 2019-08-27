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فيسبوك

2019/08/28

2019/08/28


نخب تطالب بخروج الدعم السريع من الخرطوم لانتهاكاتها ونفسهم يطالبون بدخول القوات بورتسودان لأنها “محايدة” وقادرة على “بسط الأمن”!!



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النخبة بتاعت أوزون والسفارات دي قدر تقول تلقى ليها أيجابيات ما تلقى ..
النخبة الخرطومية بتطالب بفرض هيبة الدولة في بورتسودان لوقف الأقتتال الأهلي ..

لكن في دارفور .. بتحمل الدولة المسؤولية كاملة .. وما بتجيب طارئ ” فرض هيبة الدولة نهائيآ ” ..
النخبة بتقول قوات الدعم السريع يجب أن تخرج من الخرطوم لأن أنتهاكاتها كثيرة و لأنها “مليشيات ” ..

نفس الأشخاص بالأسم بيطالبوا بدخول قوات الدعم السريع لبورتسودان لأنها ” محايدة ” وقادرة على ” بسط الأمن ” ..
تهافت شديد .. وأزدواجية معايير فايتة الحد ..

عبد الرحمن عمسيب

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