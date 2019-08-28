شاهد بالصور والفيديو.. مواطن سوداني يمارس عمله الرسمي بمحطة وقود بأمريكا مرتدياً (العراقي) “الخفيف”

أشعل مواطن سوداني مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده على خلفية فيديو أظهره وهو يؤدي عمله بإحدى محطات الوقود بأمريكا مرتديا “العراقي” السوداني.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الفيديو المتداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة نشره سوداني قام بتصوير مواطنه عامل المحطة عبر كاميرا هاتفه قائلاً: (يا جماعة أنا في أمريكا فجاة لقيت واحد سوداني يرتدي عراقي ويمارس عمله في المحطة) وتابع ضاحكاً (يا أخوانا دي ورطة شنو دي؟).
محرر موقع النيلين رصد ردود أفعال مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسموا لعدة أقسام فمنهم من يرى أن ملابس الرجل قد تقلل من قيمة السودان والسودانيين بالولايات المتحدة لأن العراقي لباس مثله مثل ملابس النوم.
بينما اعتبر عدد كبير من الرواد أن ظهور الرجل بالعراقي أمر أكثر من عادي وقالوا بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين (فعلا الراجل لابس عراقي خفيف… لكن المثل بقول بلداً ما بلدك حوم فيها عريان).
فيما أطلق بعض النشطاء وكعادتهم بعض التعليقات والعبارات الساخرة حيث كتب أحدهم (ممثلنا في الولايات المتحدة خير تمثيل) وكتب آخر (العراقي الخفيف في الجو الظريف).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين