التيار: مدني لمجلس الوزراء والبدوي لـ”المالية” وأكرم لـ”الصحة” وجمال عمر لـ”الدفاع”

كشفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الجمعة” عن أنّها اخترقت سياج السرية في الغرفة المغلقة للمشاورات الخاصة بتشكيل حكومة عبد الله حمدوك المزمع إعلانها رسميًا خلال الساعات المقبلة.
وطبقًا للمصفوفة الزمنية المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فإنّ إعلان الحكومة الجديدة كان ينبغي أنّ يكتمل في”28″ أغسطس على أنّ تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء في تكوينه الجديد مطلع سبتمبر.
وأوضحت المصادر أنّ مجموعة اجتازت المشاورات الفنية وصارت الأكثر حظوظًا لتولي المناصب ضمت كلاَ من مدني عباس مدني وزارة مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، ولينا الشيخ وزارة الرعاية الاجتماعية، فيما يتنافس حاليًا”3″ مرشحين لتولي منصب وزير العدل أبرزهم ابتسام سنهوري، محمد عبد السلام ونصر الدين عبد الباري.
وأوضحت الصحيفة أنّه بات في حكم المؤكّد تولي الفريق أوّل جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع فيما يقدّم السيادي خلال الساعات المقبلة مرشحه لوزارة الداخلية.
باج نيوز
1 التعليقات
الحاج
2019/08/30 at 9:52 م (UTC 2) رابط التعليق
علمت “التغيير الإلكترونية” أن تجمع القوى المدنية قدم طعنا مسببا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ضد ترشيح ابتسام سنهوري الريح، المرشحة لمنصب وزير العدل و اعتبار تسمية مدني عباس مدني، لمنصب وزارة مجلس الوزراء بأنه غير مناسب.
و أكدت مصادر “التغيير” ان تجمع القوى المدنية لم يرشح مدني، الذي ينتمي إليه، وكشفت أن كتلة الحزب الاتحادي المعارض بقيادة عضو وفد التفاوض ايمن خالد نمر، والاجماع الوطني بقيادة علي الريح هي التي دفعت باسم مدني عباس مدتي، ، وأكد مصدر من داخل قوي الحرية والتغيير “ان تجمع القوى المدنية قدم طعناً مباشراً ضد السنهوري في اجتماع المجلس المركزي لضعفها وللأخطاء لثغرات الفادحة في الوثيقة الدستورية”.
و كانت السنهوري، أستاذة القانون بجامعة الخرطوم، واحدةً من الشخصيات التي اعتمدت عليها قوي الحرية والتغيير في المسائل القانونية، وكانت كذلك ضمن الفريق الفني الذي صاغ الإعلان الدستوري.
وقال المصدر ان مجموعة من القوى المدنية تمكنت من الطعن ضد سنهوري، لدى رئيس مجلس الوزراء, ويتنافس مع سنهوري، على منصب وزير العدل كل من دكتور عثمان محمد الحسن حاج علي، ودكتور محمد عبد السلام الازيرق، أما وزارة مجلس الوزراء فقد تم ترشيح مدني عباس مدني، أبوبكر حسن الباشا، واسماعيل محمد علي وادي.
ولفت المصدر ان الجهة المعنية بقبول الطعون ضد المرشحين.، ستنظر في اي طعن مسبب و مدعوم بالمستندات.