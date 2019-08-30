نشكر دول الخليج على دعمها للشعب السوداني باختلاف الحكومات .. ونتظر طائرة أغاثة من رئيس وزراء أثيوبيا المعروف ب”أكل وأتصور”

محمد ناجي الأصم أراد أن يقطع حبل ود ممتد مع دول الخليج .. ومع ذلك الخيام و المواد الغذائية والأدوية تتدفق من الأحباب من ذات الدول .. يذكروننا حينما نسينا “جيران ” الجغرافيا ..
نشكر دول الخليج على دعمها للشعب السوداني بأختلاف الحكومات ومواقفها ..
شكر الشعب الكويتي على القافلة الجوية التي وصلت لنجدة متضرري السيول ..
40 طن من الأدوية والمواد الغذائية .. الخ
الجدير بالذكر أننا بأنتظار طائرة أغاثة من رئيس وزراء أثيوبيا المعروف ب” أكل و أتصور ” .. أو أي دولة أفريقية أخرى ..
الواحد يقول “براغماتي” .. يعني “مصلحتي أولآ ” .. ويقول ليك ننفتح علي أفريقيا ونقاطع الخليج ..
أذا كان “كابتن ماجد أفريقيآ ” ، محطم قلوب الناشطات ، السيد “أكل و أتصور” بيجي ينال “الرضا” والعطايا ..
الواحد مابيبنى العلاقات الدبلوماسية بناءآ على عقد وأسقاطات نفسية .. ننفتح على أفريقيا .. ننفتح على أفريقيا !! ..
عبد الرحمن عمسيب