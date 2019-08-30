وليد المبارك: انا ادعم ملف ترشيح مدني عباس .. لكسر هذه التصرفات القبيحة

ادعم ملف ترشيح مدني عباس مدني للوزارة
شخصيا ضد تعين اي شخص كان من المفاوضين او من لجان اختيار المسئولين .. وذلك لتثبية قيمة تفادي الشبهات ..
فمن يعطى حق الاختيار ..تمنع عنه فرصة المنافسة ..
لكن ولتثبيت قيمة اظنها اعلى .. وهي عدم استسهال اتهام الناس مجانا .. وعدم الاخذ بهذه التهم وكانها حقائق دامغة ..
انا ادعم ملف ترشيح مدني عباس مدني .. لكسر هذه التصرفات القبيحة
الزول ده انا ما بعرفة ذاتو
نحن امة
تصعب الزواج وتسهل الطلاق
امة .. لا تصدق مدح شخص وتطلب ادلة تؤكد استحقاق الشخص لهذا المدح .. وتصدق اي اشاعة سالبة دون الاستيثاق .. وتتعامل معها على اساس انها واقع .
دي ياها العواليق المفروص نخليها
وده ياهو التغيير المقصود .. في التصرفات والافكار الحيوانة.
وليد محمد المبارك احمد