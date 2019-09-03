على الحكومة فرض ضرائب باهظة على شركات الإتصالات يدفعها المستهلك كما تفعل مصر

تعتبر شركات الاتصالات في السودان احد أسباب تفاقم انهيار الجنيه السوداني….
حالهم يشابه الذي يستبدل التبن بالقمح……
على الحكومة فرض ضرائب باهظة على شركات الإتصالات يدفعها المستهلك مباشرة عندما يشترى كرت شحن أو عند تسديد الفاتورة… كما تفعل مصر.
الفوائد
– ترشيد الاستهلاك مما يساعد على الاستخدام الأمثل وبالتالي إدارة الوقت بطريقة مثلي مما يساعد على زيادة الإنتاج…
– تحجيم شركات الإتصالات وبالتالي سوف ينخفض الكتلة النقدية لديهم مما يقلل الطلب على الدولار وشراء المحاصيل النقدية التي تشابه قيمة الدولار مع العلم شركات الاتصالات تشتري السمسم والصمغ العربي وغيرها….
– الإستفادة من قيمة الضرائب المتحصلة من أصحاب الدخل العالي.
Ahmed Akasha
2 التعليقات
ممكون و صابر
2019/09/03 at 8:45 م (UTC 2) رابط التعليق
يا سلام ياهو دا الكلام المفيد
لكن مين يسمع او الاصخ سامعييين و عارفين
واضح الشركلت دي عندها نفوذ و اي واحد يجيب السيرة دي بيسكتوهو
المفروض دا يكون في طليعة القرارات الاقتصادية من الحكونة الجديدة
كندورة
2019/09/03 at 9:01 م (UTC 2) رابط التعليق
ضرائب على المكالمات لكن الانترنت دا يطلقوا ساي في الهواء الطلق دا
نت مجاني ومكالمات الدقيقة بي جنيه ويلغوا جميع الخدمات من نوعية تك تك وقرايب ودقيقة عليك ودقيقة علينا
بعد دا الحشاش يملا شبكتو يا المليتونا فقر