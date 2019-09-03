عمسيب: ما لا ينظر اليه الحمدين (حمد/تي/وك) أن الأمر أنتهي بالبشير داخل قفص صنع خصيصآ ليوضع فيه

غباء بعض الأسلاميين يدفعهم الى دعم حمدوك أعتقادآ منهم بأنه ربما يعطيهم قبلة حياة .. أو أنهم قادرين على سحب الرجل من قحت اليهم .. حمدوك أنتهازي ويلعب على ذلك .. وهو يريد أن يظهر بذلك المظهر .. فيرمى بالعظمة للأسلاميين ويشد باللجام على حمار قحت.
حميدتي يريد أن يلعب مع جبريل و مني ..الخ بورقة كلنا أبناء دارفور وهولاء نخبة خرطومية .. وعندما يذهب الى قري وحجر العسل يريد أن يصور نفسه كصمام أمان للعرب في صراع عربي _زنجي .
الجميع يريد أن يرقص على رؤوس الأفاعي كما أجاد الجنرال الحبيس اللعب طوال 30 عامآ .. وهو مشهد يشرح الى أي مدى نجح البشير في أدارة التناقضات داخل الأنقاذ في صراعه مع الشيخ .. وداخل الحزب في صراعه مع نافع .. الخ .. أدارتها بطريقة تجعله قادرآ على أن يخرج منتصرآ .. ما لا ينظر اليه الحمدين (حمد/تي/وك) أن الأمر أنتهي بالقذافي مخوزقآ وبرأس صالح ممزقآ وبالبشير داخل قفص صنع خصيصآ ليوضع فيه .
عبد الرحمن عمسيب