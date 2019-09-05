هل اختلاف هيئات الصلاة يؤثر على صحتها؟.. أستاذ فقه يوضح

ورد سؤال إلى الدكتور صبري عبد الرؤوف – أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- من أحد متابعي الاذاعة يقول: “هل اختلاف هيئات الصلاة يؤثر على صحتها؟”.
فأجاب عبدالرؤوف من خلال برنامج “بين السائل والفقيه” المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم مؤكدا أن هيئة الصلاة هي مجرد هيئة فقط لا يترتب عليها ثواب أو عقاب، فمثلا وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الصدر أو فوقه كل هذه هيئات للصلاة لا شيء فيها، وإذا تركها الإنسان فصلاته صحيحة، حتى وإن كانت بعض الهيئات سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسنة من فعلها أخذ ثوابها ومن تركها لا إثم عليه.
مصراوي