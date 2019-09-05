من هو فيصل محمد صالح وزير اعلام السودان في حكومة حمدوك؟

هاتو من القلب غُنية للسلام والإزدهار للخضار والتنمية..
يوم الخميس 24 اكتوبر 2013 نال الصحفى السوداني الأستاذ فيصل محمد صالح وسام جائزة بيتر ماكلر الامريكية للصحافة الشجاعة الاخلاقية في حفل أقيم بنادي الصحافة بالعاصمة الامريكية واشنطن.
وفيصل محمد صالح صحفى وكاتب عمود ورئيس تحرير، اضافة إلى كونه مدافعا عن حقوق الانسان .
وقال فيصل محمد صالح عقب إعلان فوزه: “اننى انظر له كوسام لكل الصحفيين السودانيين الذين يعملون فى ظروف صعبة، وكذلك لكل الصحفيين فى العالم الذين يواجهون نفس الظروف”
وقالت كاميل ماكلر مديرة جائزة بيتر ماكلر “ما من شيء يجعلنا اكثر فخرا من تكريم الصحفي فيصل محمد صالح”
وقال المدير العام لمراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار “بتكريم صالح انما نحن نكرم شجاعة كل اولئك الذين يرفضون الخضوع لتكميم الأفواه في السودان”
وهو حائز على جائزة بطل حقوق الإنسان من بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان.
يوم الخميس 05/سبتمبر/2019 اصبح فيصل محمد صالح وزير الاعلام في حكومة الثورة السودانية المجيدة .درس الإعلام في جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة كارديف ويلز بالمملكة المتحدة، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم- من أبرز الوجوه الإعلامية التي عارضت نظام البشير الذي حكم بالاستبداد والقمع والفساد. وكاتب القصيدة الشهيرة التى تغنت بها عقد الجلاد يــلا يـا اولاد المــدارس / فـي ربى السودان وسهله / يلا شخبطوا في الكراريس/اكتبوا الواجب وحلوا / دينق زايد محمد احمد/ فاس وطورية وزراعة/ فاطمة زايد ميري ببقوا/ غنوه نيلية بشراعه / وردتين على يامبيو / ووردة تالتة على رفاعة / ييي بلدنا وكلنا اخوان / سوداني بلدنا / حرب زايد بندقية / يختفوا اللقمة الهنية / من أصابع طفل جائع /أمو حزنانة وشقية / حرب بتضيع ولادنا / يلا يا اولاد المدارس / هاتوا من القلب غنية / للخضار والازدهار/ للسلام والتنمية/ للعصافير المهاجرة تبني عشها مرة تانية.
بقلم
Said Eltayb