جيناك يا ساحة الخلاص للاعتصام
لمّلمنا أطراف الشتات
هتفنا بي قوة وثبات
يسقط نظام
دمّر مشاريعنا العِظام
كم فيهو فاسد ومرتشي
ما خلى شي
حتى الفتات
نهبوهوا بالغش والحرام
قررنا كُلنا نعتصِم
نجمع صفوفنا ونلتحِم
ننسى ماضينا الأليم
زمن الصراعات والخصام
عاهدنا نفسنا للمُضي
نمشيها خطوات للأمام
حتى النهايات والختام
لا فُرقة تاني ولا انقسام
لا ننثني لا ننحني
لا نخشى من بطش النظام
من ظل كتائب وأمنجي
عزمنا نبلغ للمُرام
يهِل فجُرنا وينجلي ليل الظلام
جينا بالجيش نحتمي
حاملين سلاح ثورتنا دي
صفقة وهُتاف
لا دوشكا ترعِب للأنام
لا آر بجي
سلمية بس
عدالة حُرية وسلام
فجاءة والثوار نيام
اهتزت أوتاد الخيام
صوت الرصاص علا في المكان
سكت الهتاف خفت الكلام
فضوهوا أجمل اعتصام
الكارثة كانت كم شهيد
في يوم حزين والدنيا عيد
بلا أقنعة – زاهر بخيت الفكي
صحيفة الجريدة
1 التعليقات
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2019/09/07 at 11:32 م (UTC 2) رابط التعليق
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