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استشارات و فتاوي

2019/09/07

2019/09/07


جمعة: .. يحق للزوج تطليق زوجته دون علمها ثم ردها مرة أخرى



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تلقى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، سؤالًا يقول: “هل يشترط العلم بالطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية؟”.

قال جمعة إنه لا يشترط علم الزوجة بالطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية.

وأضاف المفتي السابق، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع “اليوتيوب”، أنه يحق للزوج أن يطلق زوجته دون علمها ثم يردها مرة أخرى، وفي حال أن يطلقها للمرة الثالثة وتعلم زوجته بأن هذه الطلقة هي الأخيرة عليها أن تقبل ذلك.

واوضح جمعة أن ما فعله الزوج فيه شيء من الخسة والنذالة وقلة الديانة لكنه يقع، منوها في ذلك أنه أبغض الحلال عند الله لكنه يقع.

مصراوي

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