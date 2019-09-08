الداعية عادل الكلباني يثير الجدل بحديث حول ” حب الله ورسوله وشرب الخمر يمكن أن يجتمعا في شخص واحد”!

دار نقاش بين الداعية عادل الكلباني وعدد من متابعيه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد أن قال إن ”حب الله ورسوله وشرب الخمر يمكن أن يجتمعا في شخص واحد“ أحرى ”حب القرآن الكريم مع حب الغناء“.
وقال الكلباني في تغريدة له “اقرأ ، ورتل ، واتل ، وتغن بالقرآن تفز يوم يقوم الناس لرب العالمين . اقرأ تلك الآيات تنير لك حياتك ، وتملؤها سعادة وبشرا . فلا تضل ولا تشقى.”
وتابع الكباني في رده على مغرد وجه له سؤلاً “لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب واحد” وقال الكلباني “قد اجتمع حب الله ورسوله عند شارب الخمر كما في الصحيح”.
وتساءل مغرد أخر قائلاً:”سؤال؟ تناقشت مع احد الاخوان بقول تغن بالقران وقال لا يجوز ربط القران بلفظ الغناء وانا سبق وقرأت في احد الجوامع لوحة اعلانية لمسابقة التغني بالقران هل هذا اللفظ “الغناء بالقران” جائز وما اصله باللغة العربية”.
ورد عليه الكلباني قائلاً: “عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ”. وَزَادَ غَيْرُهُ : يَجْهَرُ بِهِ. رواه البخاري”.
صحيفة المرصد