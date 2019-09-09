ورد سؤال إلى الدكتور صبري عبد الرؤوف – أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر – يقول: “ما حكم نشر المحجبة صورها دون الحجاب على الفيسبوك؟”.
فأجاب عبدالرؤوف قائلاً: إن نشر المحجبة صورها دون الحجاب على وسائل التواصل الاجتماعى لا يجوز لما يترتب عليه من فتح أبواب للفساد ومشاكل عديدة، ونؤكد أن الحرام بيِّن والحلال بيِّن .
وأوضح فضيلته من خلال برنامج “بين السائل والفقيه” المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم أن الأصل في وسائل التواصل الاجتماعي أن تقرب المسافات وتسهل الاتصال، وشكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا يكون بحسن استخدامها، أما استخدامها في شيء حرام يعد سوء استخدام للنعم.
مصراوي