عمسيب: أوقن بأن سقوط حمدوك حتمي وأن المسألة مسألة زمن

انا بسعى لأسقاط حمدوك .. وعارف أنه وراء حمدوك ملياردير أسمه مو أبراهيم بيدفع 5 مليون دولار سنويآ كجائزة للرؤوساء الأفارقة عن الحكم الرشيد .. غير أنو الرئيس الفائز بيحصل على 200 الف دولار سنويآ .. جائزة مو اكبر من جائزة نوبل بثلاثة أضعاف ونصف ..
عارف أنو أمبراطور المال العالمي اليهودي الداعم لأجندة الليبرالية الجديدة سوروس هو الرجل الذي أنفق أكثر من 7 مليار دولار مستثمرآ في أسقاط النظم الممانعة و هو أيضآ مالك مؤسسة المجتمع المفتوح التي كان يعمل بها وزير العدل الجديد الذي أدى القسم أمس .. كان له يد عليا في خنق النظام السابق لصالح النظام الجديد ..
عارف أنو بعض مرشحي الحكومة يحظون بمباركة وتأييد المخابرات المركزية الأمريكية ولوبي الأيباك الأكثر تأثيرآ في الأنتخابات الرئاسية الأمريكية ..
عارف أنو حمدوك يحظى بمنابر أعلامية .. وتحجب عمدآ هذه المنابر عن من يعارضون حكومته .. عربية كانت أو غير ذلك ..
و مع ذلك أوقن بأن سقوط حمدوك حتمي وأن المسألة مسألة زمن ..
عبد الرحمن عمسيب