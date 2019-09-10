مقترح الى السيد معالي رئيس الوزراء لحل مشكلة قطوعات الكهرباء

مقترح الى السيد دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء لحل مشكلة قطوعات الكهرباء
د حمدوك …ربنا حبانا بشمس مولعة نار فوق راسنا طول السنة☀☀☀
ودي حاجة بيتميز بيها السودان على اغلب دول العالم
فليه ما نستفيد منها في توليد الكهرباء الرخيصة؟
تكلفة انشاء مزارع الطاقة الشمسية انخفضت بصورة كبيرة بسبب التقدم التكنولوجي خلال السنوات القليلة الماضية لدرجة انه بناء مزرعة شمسية في ٢٠١٨ تعادل فقط خمس تكلفة بنائها في ٢٠١٠👌🏽
كمثال بناء.utility-scale PV system
(نظام طاقة شمسية من الحجم كبير )
في الهند الان يكلف فقط ٧٩٣ الف دولار لكل ١ ميقاواط قدرة
ودا معناه انه لو نقلنا التجربة دي هنا ممكن نسد العجز النهاري من الكهرباء بتكلفة بسيطة جدا
في السودان العجز بتاعنا حسب بيان العاملين في الكهرباء في شهر يوليو الماضي يقدر بي ٩٠٠ ميقا واط
والعجز دا غالبا بكون في فترة النهار
الفيها المكيفات و المؤسسات والشركات و المصانع شغالة
وبحسبة بسيطة حنلقى انه تغطية العجز دا حيكلف
٩٠٠ ميقاوات * ٧٩٣ الف دولار
=
714 مليون دولار فقط!!!
الرقم دا اقل من عشر مبلغ ال ١٠ مليار دولار المطلوبة لانقاذ الاقتصاد السوداني👌🏽
مبلغ بسيط زي دا ممكن ينتهي من مشكلة انقطاع التيار الكهرباء (خلال النهار) نهائيا في غضون ٦ شهور او اقل حتى (حسب سرعة تركيب الانظمة الشمسية دي)
وفوق دا كله حنوفر قروش الوقود الكان ممكن تضيع في التوليد الحراري …
الشمس دي مجاااااان☀
باختصار:
* تاني مافي مصنع حيقيف عشان الكهرباء قطعت (اغلب المصانع نشاطها نهاري) ودا مهم جدا عشان اقتصادنا يرجع منتج تاني
* تاني مافي مزرعة حتعطش لانه الكهرباء قطعت (السقاية نشاط نهاري)
* تاني مافي مدرسة او جامعة طلابها حيعانوا من السخانة وتحصيلهم ينخفض بسبب انو الكهرباء قطعت (الدراسة برضوا نشاط نهاري)
* تاني ما حنتعذب في نهار رمضان بسبب انقطاع الكهرباء
وما بالنهار و بس
الطاقة الشمسية ممكن تحل مشكلة الكهرباء بالليل برضو (وبدون بطاريات) لانه ممكن نستخدم السدود الموجودة على النيل عشان تشتغل كبديل للبطاريات
كيف؟
توليد الكهرباء من السدود محدود بتصريف النيل و كلو يوم في تصريف معين للنيل و مقسوم بالتساوي بين الليل و بين النهار
فممكن نقلل توليد الكهرباء المولدة من السدود بالنهار بتقليل كمية المياه المصرفة بالنهار (في الوقت الفيهو الطاقة الشمسية شغالة) ونستفيد من كمية الموية دي للتوليد في الليل و بالتالي مشكلة الكهرباء بالليل برضوا حتتحل 👌🏽
وحنوفر ملايين من الدولارات الكان ممكن نصرفها في وقود التوليد الكهربائي
وحنرتاح من قطوعات الكهرباء
يا ريت لو في زول بيقدر يوصل الرسالة دي للسيد رئيس الوزراء و لجهات الاختصاص عشان مشكلة الكهرباء تتحل في اقرب فرصة
Alhadii Moha