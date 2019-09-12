سنُة نبوية مهجورة .. هذا الذكر يعطيك قوة حقيقية

أوضح الداعية السوري الشيخ محمد صالح المنجد أن هناك سنُة نبوية مهجورة بالحرص عليها تعطى قوة جسدية للقيام بالأعمال اليومية بأفضل حال، وهذا ما جاء في الموقف الذي جمع السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها وهي تشكو إليه ما تجد من عناء العمل والخدمة فى البيت والتعب والنصب.
وهنا جاء العلاج النبوي، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها عليً أن يقولوا قبل النوم: “سبحان الله [ثلاثة وثلاثين]، والحمد الله [ثلاثة وثلاثين]، والله أكبر [اربعً وثلاثين]”، وقال لهم صلى الله عليه وسلم “هى خير من خادم”.
وتابع المنجد، موضحاً الخلاصة من هذا الذكر وذلك عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: علمها شيئاً وهي تحتاج قوة، وهذا ما أكد عليه الإمام ابن تيمية بقوله عن هذا الذكر: “قوة حقيقية يعطاها الذاكر”.
مصراوي