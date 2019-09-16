سيد الطيب: وزيرة الخارجية ظهرت في قناة العربية، والجزيرة، BBC وفي كل مرة كانت تخلف انطباع سيئ ومحبط

أول ظهور لوزير الصحة د. أكرم كان من الميدان وسط الناس، وقبل التصريح الاعلامي كان يشرع في خطوات عمليه لمعالجة اول مشكلة يواجهها لحظة توليه الوزارة، بظهوره في الدمازين وحديثه المعبر عن روح الثورة خلف انطباع وشبه اجماع على تميزه كأحد افضل الوزراء في الحكومة الانتقالية.
وزيرة الخارجية ظهرت في قناة العربية، والجزيرة، BBC وفي كل مرة كانت تخلف انطباع سيئ ومحبط لكل من يتطلع لحكومة تشبه الثورة وتعبر عن الحلم السوداني.
اذا كان اصلاح مؤسسات الخدمة المدنية يحتاج الى مفوضية وخطة ووقت لتنفيذها، فإصلاح السلطة الانتقالية لا يحتمل التأجيل ويجب معالجة اي خطا او تقصير دون تردد فتحديات المرحلة الانتقالية عظيمة والاستجابة يجب ان تكون فوريه وعلى قدر هذه التحديات.
Said Eltayb