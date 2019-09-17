اي وزير ياتي بعد غندور ان لم يكن افضل منه فليكن مثله لان الخارجية تمثل وجه السودان المشرق

وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر….!!!!
اختلف او اتفق سياسيا مع الوزير (غندور ) لكنه كفاءة سودانية محترمة يعز ويشرف الوطن…وافضل من مر علي وزارة الخارجية خلال الثلاثة عقود الماضية…
فهو وجه شرف السودان ابان ترأسه لوزارة الخارجية…وكان له منطق وحجة وفصاحة وعلم ومعرفة وشخصية… خطاباته ومؤتمراته وردوده كانت تعز السودان…كانت له رؤية ثاقبة وسياسية مستقلة ورسالة واضحة بعيدة عن سياسات حزبه- لذلك عدد من دول الجوار تململت من قوته وصراحته وتصريحاته وعدم مجاملته في قضايا السودان المحورية- فتم عزله من قبل المخلوع بسرعة ارضاء لدول الاقليم –
واي وزير للخارجية ياتي بعد الوزير غندور ان لم يكن افضل منه…فليكن مثله…لان وزارة الخارجية تمثل وجه السودان المشرق …!!!!
Nouraldeen Abeeb