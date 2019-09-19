هل محمد عصمت قادر على اثبات “أموال الكيزان في ماليزيا 64 مليار دولار” أم هو كلام مجاني من رجل يتكلم بما لا يعرف؟

قوى الحرية والتغيير جايبة ناس محدودي القدرات تحت مسمى كفاءات ..
محمد عصمت بتاع بنك السودان بيقول أنو أموال “الكيزان ” المنهوبة في ماليزيا 64 مليار دولار ..
محمد عصمت ما عارف أنو لو كانت أموال النخبة الأنقاذية تبلغ هذه الأرقام فسهل جدآ أنو يتم تعقب هذه الأموال وتجميدها خصوصآ أنو البلد كان بتخضع لعقوبات قاسية جدآ طوال 20 عام ..
محمد عصمت ما عارف أنو لو كانت النخبة الأنقاذية تملك هذا المبلغ لما تخلت عن مشروعها ليسقط والبلد تحتاج 25 مليون دولار للوقود ذهب البشير يستجديها من السعودية ..
محمد عصمت ما عارف القوة الشرائية لمبلغ زي 64 مليار دولار ممكن تكون قدر شنو .. يعني حتى حساسية لأرقام بالضخامة دي بتطلع من خشمو بدون حساب شئ مثير للسخرية ..
محمد عصمت ما ورى الناس كيف قدر يصل لتحديد المبلغ ب 64 مليار دولار .. يعني ليه ما 63 مليار و 500 مليون و 462 الف .. مثلآ .. مصدر المعلومة جاء لمحمد عصمت من وين ؟ هل لمحمد عصمت مصدر في المخابرات الماليزية أطلع الرجل على سر من أسرار الدولة الماليزية فرضآ ؟
هل محمد عصمت قادر على أثبات هذا المبلغ أو الرقم أم هو كلام مجاني من رجل يتكلم بما لا يعرف ؟
في فساد في السودان .. نعم .. لكن فساد مضخم ومبالغ فيه .. والفساد ده موجود من رجل المرور في الشارع .. لحد الناس البتبيع الخدمة الوطنية داخل مقرات المنسقية .. وتجربة الحرية و التغيير اللي بدت دي بتورينا أنو الأنقاذ ما شذت عن القاعدة الأساسية .. ممارسة السياسة في البلد دي قائمة على النظر للبلد دي كغنيمة .. كفرصة للأثراء ..