اعتذار مستحق للسيدة عائشة السعيد

حرصت على متابعة لقاء الدكتورة عائشة السعيد عضو المجلس السيادي مع تلفزيون bbc ؛ تابعت اللقاء كاملا ولا املك سوى التصفيق للدكتورة التي قدمت مقابلة مسؤولة وان اختلفت معها في بعض التقديرات كما انها في محور سؤال الشريعة للامانة اجابت بروح تقدير عالية وإحترام وحرص يليق بشخصية تجلس في ذاك المكان والمنصب. وأدين بشدة بعد ما سمعت تلك المعالجة البائسة للبي بي سي لجزئية الترويج للحوار التي اتضح انها خالفت محتوى كلام عضو المجلس السيادي بالكامل وقبل تلك الإدانة اقدم إعتذاري الصادق لإنخراطي في تتبع خيط بي بي سي الكاذب والذي لا يمنع قطعا إقراري بأني اخطأت.
محمد حامد جمعة