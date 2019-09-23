تدحرجت أسس التغيير ونجومه حتى صار المعبِّر عن الثورة والتغيير في مصر ممثل مغمور ومقاول يبحث عن (باقي حساب)

القاهرة ما بين المفكر والممثل
كانت مصر قديماً تحركها صوب التغيير القيم الكبيرة والمشروعات المجيدة التي تحرك وجدان الانسان العربي من النهر إلى البحر. وكان قادة التغيير الحضاري فيها في قامة العز بن عبدالسلام وسيف الدين قُطز والكواكبي والأفغاني وسعد زغلول ومصطفى كامل ومحمد عبده وعبد الرازق السنهوري والعقاد والبنا وسيد قطب و الغزالي والقرضاوي.
وقد تدحرجت أسس التغيير ونجومه حتى صار المعبِّر عن الثورة والتغيير في الكنانة ممثل مغمور ومقاول يبحث عن (باقي حساب)، فمن اين تطل الأزمة يا ترى؟ من شعوبنا أم من قادتنا أم من فكرتنا أم من حركة التاريخ أم من أجهزة المخابرات العالمية التي تديرنا من وراء حجاب؟!.
أسئلة صعبة تنتظر اجابات صريحة مشفوعة بدعاء صادق وملحاح، اللهم احفظ الكنانة وأهل الكنانة ففي حفظها أمان للعالم الاسلامي من طنجة الى جاكرتا.
حسين خوجلي