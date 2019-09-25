حكم من يصلي تحية المسجد ويترك صلاة الجماعة .. الإفتاء تجيب

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه إذا دخل المسلم المسجد ليصلى تحية المسجد أو نافلة ووجد الناس يصلون جماعة فإذا كانت بدأت الصلاة المفروضة فى الإقامة فلا يبدأ فى النافلة لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « إذا أقيمت الصلاة للفرد والرجل يصلى تحيه المسجد أو نافلة هل يجب عليه أن يقطع الصلاة ليدخل فى الجماعة؟»، أنه إذا أقيمت الصلاة المفروضة فلا يصلى النافلة أو تحيه المسجد أما إذا أقيمت الصلاة بعد أن شرع فى النافلة هنا إن خشي فوات الجماعة يقطع النافلة ويلحق بالجماعة لأن صلاة الجماعة أفضل حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).
وتابع : أما إذا لم يخش فوات الجماعة وكان هناك متسع من الوقت فإنه يتمها ثم يلحق بعد ذلك بالجماعة .
صدى البلد