ماذا يفعل من تأخر في أداء الصلاة واقترب وقت الفرض التالي؟

ورد سؤال إلى الدكتور عويضة عثمان – مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية – يقول: “ماذا أفعل إذا تأخرت أداء الصلاة عن موعدها ولم يتبق على الفرض الجديد إلا قليلا؟”.
فأجاب عثمان قائلاً: إذا وجد من فاتته صلاة عن موعدها أن الوقت المتبقي عن الصلاة التي تليها يساوي مقدار ركعة تقريبا فليدرك الصلاة التي فاتته؛ وعلى سبيل المثال إذا تأخر في أداء صلاة العصر ولم يتبق قبل المغرب إلا مقدار ركعة واحدة فليدرك العصر، وذلك حسبما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة”.
وأضاف أمين الفتوى من خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي برنامج “بين السائل والفقيه”، المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، أنه يمكن إعادة صلاة العصر مرة أخرى بعد المغرب، ويكون هذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب.
مصراوي