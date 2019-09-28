من حفر حفرة لأخيه وقع فيها 🎯
بعض المعارضين الذين يتشدقون الان بالحرص علي السودان وهم ابعد الناس عن ذلك فهم طلاب سلطة ليس الا قد استغلوا علاقتهم بالمنظمات الدولية فروجوا فيها تهما بغرض النكاية في النظام السابق أضرت بالسودان وبالشعب السوداني :
⚡فهم من الصق تهمة الرق بالسودان وهم من روجوا لها كذبا فعوقب السودان بسببها.
⚡ وهم من روج لتهمة الإرهاب وسعي لها حتي وضع السودان في قائمة الدول الراعية له.
⚡ وهم من روج للاضطهاد الديني وحرض المنظمات الكنسية .
⚡وهم من روج لاضطهاد المرأة في السودان وحرض المنظمات الحقوقية .
الي غير ذلك فأصبحت هذه التهم واقعا حققت من وراءه الدول الغربية هدفها ولن تتركها حتي تستكمل منها ما تريد فعله وتحقيقه
⚡والغريب ان من روج لها يسعي الان لنفيها ولكن هيهات.
⚡ ذهب حمدوك لرفعها وسيرجع بوعود ليس الا لان من روج لها كان يقصد الحكومة السابقة والأمريكان يقصدون السودان والا فقد تعاون معها النظام السابق في مكافحة الإرهاب بشهادة الأمريكان أنفسهم.
فهم حفروا الحفرة للحكومة السابقة وهاهم الان يقعون فيها.
فتعسا لتجار السلطة ولو علي حساب بلدهم
أبو أحمد العباسي