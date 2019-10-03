يمتلكنى هاجس أننى سوف أموت.. ماذا أفعل؟.. تعرف على نصيحة على جمعة

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة – مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف – يقول: أخوف بشدة من الموت ويمتلكنى هاجس أننى سوف أموت ولدرجة أنى أخاف أن أنام حتى لا أموت فماذا يفعل؟”.
فأجاب جمعة قائلاً: الموت مقدر على كل الكائنات على وجه الأرض، قال تعالى في كتابه الكريم فى الآية 38 من سورة الرعد {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، وكذلك الآية 34 من سورة الأعراف { فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}.
وتابع المفتى السابق من خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي برنامج “والله أعلم” المذاع عبر فضائية “CBC” أن العاقل من يحسن الظن بالله ويتعامل مع الموت على أنه أمر حتمي، وعلى هذا يجب تغيير النظر إلى التفكر في خلق الله وحسن العبادة بالصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر ومناجاة الله سبحانه وتعالى، وعدم الإفساد في الأرض والتعامل الحسن مع الآخرين، أي ترك الدنيا والعمل بمراد الله وحسن الاستعداد للقاء الله مع الاطمئنان وحسن الظن به سبحانه وتعالى.
مصراوي