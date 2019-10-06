عبد الله جعفر: يغلب ظنّي إنّه خلال أيّام تجمع المهنيين يتبنّى رسميّا تنظيم فعاليّات أكتوبر٢١

بالمناسبة، فيه ناس قالوا الأخضر لا عشان المؤتمر الوطني 🤭؛
إنتو عورا وللا شنو؟
الكيزان ديل يمرقوا ميطي بس، بي جلدهم؛
قلعنا منّهم ٣٠ يونيو، وح نقلع منّهم الدين، وأيّ حاجة اتلبّطوا فيها؛
وما تنسوا:
#أي_كوز_مالو؟
#أكتوبر٢١ يوم لحرّيّة التعبير؛
الناس البتحب حمدوك تقوم تمشي تطبع صورته كبيييرة، وتجي تحوم بيها في #يوم_القيادة؛
لو الكراش بتاعِك الأصم، وللا عبد الله جعفر 😌، جيبي صورته برضو؛
مممم، أنا ح أوصّف ليكم ليه؟
نسيتوا أيّام القيادة وللا شنو 😟؟
طيّب ما عشااان كدا قلنا نحييها، ونرسّل الصور لعبد الحي القال المذبحة أثلجت صدره
الكضب حبله قصيّر؛
فيه ناس من مصلحتهم يفشّلوا #لقاء_الشعب في #يوم_القيادة في #أكتوبر٢١، فيهم كيزان خايفين من الفعاليّة البتقوّوا الجماهير بعد ظنّوا إنّهم كسروها، وفيهم، للأسف، ناس في صفّنا بيرفضوا نجاح حاجة ما بدوها هم؛
أتمنّى إنّه الحاجة دي تكون دافع أكبر لالتفاف الناس حول كرنڤال أكتوبر العظيم!
كسرة:
احفظوا الأكتوبريّات بتاعة وردي ومحمّد الأمين، فيه تسميع بعدين وجَلِد
يغلب ظنّي إنّه خلال أيّام معدودة تجمّع المهنيّين ح يتبنّى رسميّا تنظيم فعاليّات #أكتوبر٢١؛
بالنسبة للمكان فالوضع محرج بالنسبة ليهم؛
لو عليهم بيعملوها في القيادة، لكن ما ضامنين مفاجآت الشريك العدو اللي ممكن يقرّر يمنع الناس بعد يعلنوا البرنامج؛
المهم، عندي فضول أشوف الناس الكالوا لينا الشتايم ديل ح يقولوا شنو بعدين؟!
كسرة:
النفوس كان اتطايبت، بعد كم سنة #يوم_القيادة دا ح يكون بقى مظهر ثقافي بيجوا السيّاح من كلّ أنحاء العالم شان يشوفوه؛
لكن البقنع الجداد منو؟!.
فيه ناس ما دايرين يمشوا القيادة، تنوّعت أسبابهم، ودي حرّيّتهم الشخصيّة، ولا حتّى محتاجين يبرّروا لزول؛
داير أطلب منّكم طلب، بحق الخوّة في الثورة، تدافعوا عن حرّيّتنا نحن في إنّنا نمشي القيادة؛
ممكن؟
بقلم
Abdalla Gafar
1 التعليقات
ابو احمد
2019/10/06 at 6:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
يازول قيادة شنو، نحن دايرين ناكل ونشرب ما لاقين، تاني نمشي نطبل للناس السرقوا ثورتنا؟