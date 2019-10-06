سيد الطيب: الحكومة الانتقالية.. بكل بساطة نشيد بالنجاحات وننتقد الاخفاقات لكن كمان زول يركب مكنة مناضل دا واضح (..)

قبل سنوات مع الشباب اصدقاء العمر كنا بنتلم في قهوة جنب دلالة المريديان في السوق العربي في عمك وناس شديد بحكي لينا عن نضالاتو ونحن بحكم الحماس الوقت داك لسه طلاب في الجامعة مبسوطين بي قصص عمك شديد، دارت الايام واكتشفنا انو عمك دا ماسك بينا زمن ساي ونضالو كان ايام الديمقراطية التالتة وانو هو المواطن السوداني الوحيد الكان معتقل في الديمراقطية لانو تاجر عمله وعشان وقت النضال الجد ايام نميري بودي المعارضين المشنقة عمك دا كان لابد لما جات الديمقراطية والنضال بقى بارد حاول يعوض النقص وركب مكنة مناضل.
هسع شايف في موضة بتاعت ديل جداد وديل مناضلين ضد الحكومة الانتقالية ما عارف كيف زول يتخيل نفسو مناضل ضد حكومة انتقاليه؟ يعني بعد سنين تقول لي اولادك انا كنت مناضل ضد حكومة حمودك؟ الحكومة الانتقالية الشي الطبيعي انك كمواطن تساندها،الحكومة حا يكون عندها نجاحات واخفاقات او تقصير على اقل تقدير دا المتوقع مع الوضع النحن فيه بعد 30 من حكم العصابة، بكل بساطة بنشيد بالنجاحات وبننتقد الاخفاقات لكن كمان زول يركب مكنة مناضل دا واضح انو ما عارف معنى وقيمة النضال الحقيقي. مناضل موديل سبتمبر 2019.
Said Eltayb