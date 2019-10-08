حسين خوجلي: نادوا ليّا تلودي!

سألني أحد الصحفيين الشباب عن الحدود السيادية لــ”قحط” فقلت له: تمتد هذه السلطنة من الخرطوم 3 جنوباً وحتى الملازمين أمدرمان شمالاً ومن شارع الستين شرقاً حتى المقرن غرباً بكل ما في هذه المساحة الضئيلة من انفلات أمني وشظف العيش وتدهور مريع في صحة البيئة.
وفاجأني بسؤال آخر : يا ترى ماذا أعدت لمأساة جنوب كردفان الاخيرة؟ فقلت له في أسف: لقد أعدوا لها تُم تُم القطار الشهير لزنقار
من بف نفسك يا القطار
“ولهيب” صدرك قلبي طار
مع كسرتها الشهيرة:
(نادو ليّا تلودي)!
حسين خوجلي
1 التعليقات
ود بندة
2019/10/08 at 5:04 ص (UTC 2) رابط التعليق
تلووي فاجعة إقتصادية كبيرة من تدبير قحت لم تشهد مثلها في البلاد.