قحت عمومآ وتجمع المهنيين خصوصآ ساقط سقوط أخلاقي كبير مافي جديد في كده

كونك تجيب سيدة مشهود ليها بالسفاهة على رؤوس الأشهاد والواحد على أعتقاده بأنه “تصعلك زمان” فأنه لا يستطيع أن يستمع للألفاظ التي تخرج من هذه السيدة أو أن يفتح فيديو تتحدث هي فيه وتقعدها في المنصة الي جوار نجمك السينمائي ” الأصم ” فده بيعني أنك بلغت من الأنحطاط حد لا أنحطاط بعده ..
يشهد الله أنني ما عرفت بذاءة كبذاءة المدعوة “ماما أميرة ” الا عند بائعات الخمور .. كلام كله حول الجنس والسب والقذف واللعن .. الخ .. أمثال هذه السيدة موجودات منذ القدم في مجتمعاتنا .. لكن أهلنا كانوا ينزلوهن منازلهن .. أقول لنفسي عندما تتصدر أمثال هذه الأميرة المجالس فما هو حال الجالسين يستمعون لحديثها وهم تحتها ؟.
عليك الله شوف الأنحطاط القحتي ده .. عايزين يسجنوا عبدالحي .. ويتصوروا مع “ماما أميرة ” .