للأمانة والتأريخ : مع اختلافي مع شيخ عبد الحي في بعض تقديراته للأمور المختصة بالثورة… وبعد الحملة التي يشنها عليه بعض أصحاب الغرض عملت على التحقق والتبين في كل ما يقولون من كلامه في الفيديوهات وما يقوله والحسابات المالية التي يدعي مخالفوه أنه تجاوز فيها ماليا ويمكنني القول وأنا على يقين حقيقي غير مجامل ولا مطبل أن ٩٩ ٪ مما يقال عن شيخ عبد الحي ليس حقيقي وناشروه عندهم غرض غير شريف وهو يدخل في حملة لا أخلاقية يشنها بعض المستفيدين من تشويه الدعاة والمصلحين أيدلوجيا…..
ولو ما عاجبك كلامي انا بقنعك بالمنطق والحجة اما لو الشغلة عناد ساي وشغل جداد اضرب راسك في أقرب حيطة انا لست هنا لإرضاءك وإنما لأكون صادقا مع نفسي ومع الناس…. الإنسان المنصف يراعي ما تخطه يمينه ويتحقق منه جيدا مش نلمع في أنفسنا ونسيء للآخرين ونحن كلنا عيوب …..موضوع قروش السفاح دي دخلت حسابات قناة طيبة وليس جيب الشيخ والمسلم يحمل الناس على الظن الحسن …. نحن من قامت الثورة دي بننادي بالعدالة وسنلزم بها أنفسنا….. متنهي…….
عندك إثبات ختو لي هنا وانا حاصدقك…. غير كدة اتهام الناس بالباطل دة أسهل حاجة ولكن ربنا يوم القيامة حيحاسبنا جميعا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ……
كلام راسطات أوفر انتهى…..
النشوف ثورتنا والعواليق نخليها…….
عمر قرافي