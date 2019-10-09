عمسيب: حكومة حمدوك حتوقعها المواصلات .. قبل ما يوقعها رفع الدعم

اذا في عصيان مدني شامل مفترض يتعمل .. فهو مفترض يتعمل لحل أزمة المواصلات ..
حمدوك بيتكلم عن أنتاج والموظف ما قادر يوصل مكتبه .. الطالب ما قادر يوصل مؤسسة تعليمه .. العامل ما قادر يوصل موقع عملو ..
تنتج كيف أنت والبلد مكتفة ومقطوعة ..
البلد دي فيها عمى نخبوي شديد .. حمدوك وهو بيأكل على موائد الرؤوساء .. أو بيتنزه مع حرمه المصون في الشانزليزيه .. محتاج يعرف أنو مشوار واحد من العربي لصابرين أو من الصينية للفة ممكن يأكل يومك كله .. ومحتاج يعرف أنو حكومته دي حتوقعها المواصلات .. قبل ما يوقعها رفع الدعم ..
#المواصلات_أولآ
عبد الرحمن عمسيب