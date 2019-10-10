الكيزان لو استطاعوا حل مشكلة الوقود كان حلوها بدل ما هم مجدعين في السجون يبلعوا في حبوب الضغط والسكري

موضوع الوقود ده لا دولة عميقة .. لا دولة غريقة ..
دعم الوقود ده مجرس الحكومة .. بيكلفها مبالغ ضخمة جدآ شهريآ .. والخزينة فاضية .. و كل رحلة الشحدة الحمدوكية صفت ليها علي 66 مليون دولار .. ما أستلمت الحكومة منها شئ .. والحكومة بتدعم الوقود فقط ب 150 مليون للشهر الواحد .. يعني شحدة حمدوك دي وقود 15 يوم للبلد .. ده غير القمح طبعآ ..
الواحد لما يكون ما فاهم ياهو طوالي بيقعد يتكلم عن حاجات كده غريبة .. يقول ليك الدولة العميقة وبتاع .. ما هو أزمة المواصلات ولا الوقود و لا الخبز موجودة من عهد البشير .. و الكيزان ديل موجودين لو قادرين على حلها مع ضمان سلامتهم كان حلوها بدل ما هم مجدعين في عنابر السجون يبلعوا في حبوب الضغط والسكري ..
الأزمة دي أكبر من أنو يعملها طرف في الداخل .. حكومة حمدوك دي تشيل شيلتها .. والشماعة دي ما بتشيل مزيد من الدجاج القحتي ..
عبد الرحمن عمسيب