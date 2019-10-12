معمر: عن كفاءات حكومة الحرية والتغيير، مرة اخري

عبد الله حمدوك مجرد ناشط فى المجتمع المدني الإقليمي يعني زيو وزي انس ابو القاسم بس حمدوك كان شغال في منظمة إقليمية رشحتو ليها حكومة عمر البشير.
وزير العدل نصر الدين عبد الباري مجرد خريج كلية قانون اشتغل معيد في الكلية لفترة ولم يعمل كقاضي ولا محامي من قبل ،شغلتو الوحيدة انو اشتغل منسق برامج فى مؤسسة الاوبن سوسيتي يعني زيو وزي مناف محمد فى مركز الفمنستات الشغال فيهو دا ، على فكرة نصر الدين عبد الباري مازال طالب دكتوراة فى جامعة جورج تاون ، يعني ماعندو دكتوراة كما يروج ذباب قحت.
وزيرة الشباب والرياضة تجربتا الوحيدة أنها شالوها فى منحة اوباما للقادة الشباب ودي منحة بيدوها للفرافير الماعندهم قدرة يشتغلو عمل سياسي جاد ، وعادة بتكون عبارة عن برنامج لجر الهوا وزيارات وسلفيهات مع الشخصيات العامة في أمريكا وبيعلموهم فيها حاجات اي شقيق في رابطة الطلاب الاتحاديين بيكون اتعلما في اولي تنظيم ، البت دي ما عندها اي تجربة تنظيمية ولاسياسية والحاجة دي ظاهرة من الردحي بتاعا في فيسبوك.
اكرم التوم بتاع الصحة الزول دا مفصول من منظمة ليهو ٥ سنوات وقاعد في القاهرة عاطل ومعديها رمتلة في جمبات وسط البلد وتجربتو الوحيدة انو كان ناشط في منظمة يعني لا شاف عمل إداري اوسياسي حقيقي ولاحاجة.
عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان مجرد صحفي كان شغال في جريدة غير مقروءة فى قطر وعندو رواية طلع منها ٥٠ نسخة بارت اشتروها الاتحاديين بتكليف تنظيمي وماقروها لانهم ماقاعدين يقرو ، تجربتو الوحيدة انو كان صاحب التعايشي وتاني أفضل كادر خطابي بعد التعايشي في جامعة الخرطوم ٢٠٠٣ ، دا قبل ما يظهر ود الحاج ونحن طبعا ، عندما كان الخطاب السياسي في الجامعة كلو كولنقات وهتر.
التعايشي دا زول صاحبي وصاحب ناس كتار عشان كدا جا عضو مجلس سيادي، ورئيس اتحاد جامعة الخرطوم ٢٠٠٣ ، وللمعلومية رئاسة الاتحاد كانت دورية بين التنظيمات يعني كل سنة لي زول بدليل انو مرة وقع للاتحاديين وفي زول اسمو رغيم ياسين حيدر احسن منو جا رئيس اتحاد.
عضو المجلس السيادي حاجة عشة ميزتا الوحيدة انها زوجة محمد عبد الحى الشاعر الكبير صاحب العودة الى سنار وبما انو الشيوعيين بيحبو التابينات وأحياء ذكري فقدائهم قالو يكرمو مثواه بانو يدو ارملتو عضو مجلس سيادي كتحية لنضالات الزميل محمد عبد الحي.
حميتي والبرهان ديل مجرد عساكر فجأة كدا لقو نفسهم بقدرة قادر في المكان دا.
معمر موسي محمد