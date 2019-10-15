هل من دعاء معين حتى يتزوج أبنائي؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

ورد سؤال إلى الإفتاء المصرية من سيدة تقول: “أنا ام لشبابين الاول 32 سنة ولا يريد الزواج وسافر إلى خارج البلاد والثانى 29 سنة ولا يهتم لامر الزواج، أنا فى كرب شديد لهذا الامر، فهل يوجد دعاء معين للتغلب على هذه المشكلة؟”.
قال الدكتور محمود شلبي – أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوي
الهاتف لدار الإفتاء المصرية – عليك بصلاة ركعتين بنية قضاء حاجة في الثلث الاخير من الليل لما لهذا الوقت من عظيم الاجر والثواب وقبول الدعاء.
وتابع شلبي من خلال البث المباشر لدار الإفتاء المذاع عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك قائلاً: يقرأ المصلي لهذه الصلاة في الركعة الاولى سورة الفاتحة وبعدها سورة الكافرون؛ وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وبعدها سورة الإخلاص، ويدعو المصلى بعد التسليم من هذه الصلاة بما شاء من خير الدنيا ومتاعها، ولكن يشترط المواظبة على هذه الصلاة حتى تنالي القبول.
مصراوي