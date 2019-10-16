اشتياق: اتركوا اللعب على الذقون يا تجمع المستهبليين السودانيين

ولن يتخلى تجمع المهنيين المستهبليين عن إستهباله وبيع الوهم وخرج لنا ببيان كالعادة لسرقة مواكب ومليونيات الشعب بعد رفضها وإستنكارها ووصفها بالكيزانية والثورة المضادة وبعد ان فشل في تضليل وخداع الشعب وتخويفه من الخروج بدعاوى ان الدعوة للمواكب دعوة كيزانية وبعد أن تأكد أن الشعب خارج ليطالب بمطالب ثورته لا محال.
وما زال تجمع المهنيين المستهبلين يوهم نفسه ان باستطاعته خديعة الشعب بلعب ذلك الدور المزدوج، دور السلطة والمعارضة في نفس الوقت، السلطة التي تُنظم المواكب ضد نفسها لتطالب نفسها بتتفيذ أهداف ومطالب الثورة !!.
يا تجمع المهنيين المستهبلين، حل حزب المؤتمر الوطني وإقالة رموز النظام وتصفية الفساد والإرهاب، هذه المطالب التي جئتم بها في بيانكم الإستهبالي، وغيرها من مطالب الثورة المعروفة، لا يتم تنفيذها بالمواكب ولكن يتم تنفيذها بقرارات من حكومتكم المجيدة، وزراءكم ورئيس وزراءكم حمدوك وبأن يتم إعتمادها من مجلسكم السيادي الموقر، ولا تكلف غير حبر على ورق وتوقيعاتكم المصونة. أنتم السلطة وأنتم الحكومة وأنتم من يجب عليكم تنفيذ مطالب الثورة، ونحن الشعب ونحن من نخرج في المواكب لنطالبكم بتتفيذ مطالب ثورتنا إذا عجزتم أو تلاعبتم أو تساهلتم أو إستهبلتم في التنفيذ. فالتتركوا اللعب على الذقون يا تجمع المستهبليين السودانيين فإن زمن إستهبالكم والإستخفاف بالعقول قد ولى بلا عودة أو خط رجعة إلى الوراء.
وقسماً قسماً يا أكتوبر
لما يطل في فجرنا ظالم
نرفع شعار الثورة نقاوم
اشتياق خضر